Из тюрем освободили бывших АТОшников, которые готовы воевать: другие заключенные сидят спокойно

Министр юстиции Денис Малюська сообщил последние новости от Минюста. Отметив, что из-за нагрузки не успевает это делать оперативно.

По словам Дениса Малюська, ряд бывших АТОшников были помилованы и направлены на защиту Украины.

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"Списки готовили очень осторожно, чтобы выпускать лишь ограниченный круг патриотов, которые не представляют опасности для общества", – отметил Министр юстиции.

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