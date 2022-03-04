Из тюрем освободили бывших АТОшников, которые готовы воевать: другие заключенные сидят спокойно
4 марта 2022 , 12:29Читати новину українською
Источник:фейсбук Denis Malyuska
Министр юстиции Денис Малюська сообщил последние новости от Минюста. Отметив, что из-за нагрузки не успевает это делать оперативно.
По словам Дениса Малюська, ряд бывших АТОшников были помилованы и направлены на защиту Украины.
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"Списки готовили очень осторожно, чтобы выпускать лишь ограниченный круг патриотов, которые не представляют опасности для общества", – отметил Министр юстиции.
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