Украина и Греция договорились возобновить сообщение с 1 июля. Однако это станет возможным исключительно в случае стабильной эпидемиологической ситуации в двух странах.

Дипломаты Дмитрий Кулеба и Никос Дендиас во время телефонного разговора обменялись опытом по противодействию распространения коронавируса и преодоления последствий пандемии, сообщает пресс-служба МИД.

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Дендиас также пригласил Кулебу посетить Грецию с рабочим визитом, когда обстоятельства это позволят.

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Отметим, что ЕС продлил запрет на въезд в Шенгенскую зону граждан из других стран до конца июня. Украина сейчас планирует открывать авиасообщение уже 15 июня. Однако нужно, чтобы ограничения сняли и партнеры.

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О готовности принимать украинских туристов с 15 июня заявила Турция.

При стабильной эпидемиологической ситуации в Грецию и Испанию. Переговоры с этими странами продолжаются.

В общем пока в страны ЕС могут попасть определенные категории людей из третьих стран, например, сезонные работники.



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