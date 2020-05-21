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Открытие туристического сезона в Греции: что нужно знать туристам

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Туристический сезон в Греции 2020 - правила для туристов
Что известно о туристическом сезоне в Греции? / AP

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня. Международное авиасообщение на всех туристических направлениях возобновят с июля.

С 15 июня самолеты будут прибывать только в Афины. Уже с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Ekathimerini.

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Кто сможет въехать в Грецию и какие будут условия

  • Первые туристы прибудут из стран с низким уровнем эпидситуации. Говорится о балканских странах и странах Северной Европы.
  • Туристов не обяжут проходить обязательный карантин и заранее проводить тест на COVID-19.
  • В то же время сотрудники местного Минздрава будут иметь право делать точечные тесты, если увидят в этом необходимость.
  • В туристических регионах местные власти обеспечат тестами и медиками. Там также разработают оперативный план, если произойдет вспышка инфекции.

Как будут работать пляжи в Греции

  • В Греции 16 мая, открыли более 500 организованных пляжей. Они должны работать с соблюдением строгих рекомендаций.
  • Посетители пляжей должны соблюдать правила социального дистанцирования. Согласно с ними на площади 1000 квадратных метров могут находиться не более 40 человек.
  • Солнцезащитные зонтики должны быть расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.
  • На пляжах будут работать сотрудники специнспекции, которые будут наблюдать за соблюдением правил.
  • Кафе и бары, работающие на пляжах, могут готовить только еду на вынос.
  • Продажа алкогольных напитков – запрещена.
  • Спортивные занятия, которые предполагают контакт между участниками, – тоже под запретом.

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пляжі в Греції
В Греции открылись пляжи / Getty Images

Обратите внимание! Грецию хвалят за эффективную борьбу с пандемией. По состоянию на 21 мая там зафиксировали 166 смертей от коронавируса. В целом в стране 2850 подтвержденных случаев COVID-19.

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия Греция Туристический бизнес
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