Открытие туристического сезона в Греции: что нужно знать туристам

Греция официально начнет туристический сезон 15 июня. Международное авиасообщение на всех туристических направлениях возобновят с июля.

С 15 июня самолеты будут прибывать только в Афины. Уже с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Ekathimerini.

Актуально Открыть границы для всех европейцев: в ЕС разработали план на летний отдых

Кто сможет въехать в Грецию и какие будут условия

Первые туристы прибудут из стран с низким уровнем эпидситуации. Говорится о балканских странах и странах Северной Европы.

Туристов не обяжут проходить обязательный карантин и заранее проводить тест на COVID-19.

В то же время сотрудники местного Минздрава будут иметь право делать точечные тесты, если увидят в этом необходимость.

В туристических регионах местные власти обеспечат тестами и медиками. Там также разработают оперативный план, если произойдет вспышка инфекции.

Как будут работать пляжи в Греции

В Греции 16 мая, открыли более 500 организованных пляжей. Они должны работать с соблюдением строгих рекомендаций.

Посетители пляжей должны соблюдать правила социального дистанцирования. Согласно с ними на площади 1000 квадратных метров могут находиться не более 40 человек.

Солнцезащитные зонтики должны быть расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.

На пляжах будут работать сотрудники специнспекции, которые будут наблюдать за соблюдением правил.

Кафе и бары, работающие на пляжах, могут готовить только еду на вынос.

Продажа алкогольных напитков – запрещена.

Спортивные занятия, которые предполагают контакт между участниками, – тоже под запретом.

К теме В Греции открывают пляжные клубы: алкоголь под запретом, а еда на вынос



В Греции открылись пляжи / Getty Images

Обратите внимание! Грецию хвалят за эффективную борьбу с пандемией. По состоянию на 21 мая там зафиксировали 166 смертей от коронавируса. В целом в стране 2850 подтвержденных случаев COVID-19.