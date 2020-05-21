Открытие туристического сезона в Греции: что нужно знать туристам
Греция официально начнет туристический сезон 15 июня. Международное авиасообщение на всех туристических направлениях возобновят с июля.
С 15 июня самолеты будут прибывать только в Афины. Уже с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Ekathimerini.
Актуально Открыть границы для всех европейцев: в ЕС разработали план на летний отдых
Кто сможет въехать в Грецию и какие будут условия
- Первые туристы прибудут из стран с низким уровнем эпидситуации. Говорится о балканских странах и странах Северной Европы.
- Туристов не обяжут проходить обязательный карантин и заранее проводить тест на COVID-19.
- В то же время сотрудники местного Минздрава будут иметь право делать точечные тесты, если увидят в этом необходимость.
- В туристических регионах местные власти обеспечат тестами и медиками. Там также разработают оперативный план, если произойдет вспышка инфекции.
Как будут работать пляжи в Греции
- В Греции 16 мая, открыли более 500 организованных пляжей. Они должны работать с соблюдением строгих рекомендаций.
- Посетители пляжей должны соблюдать правила социального дистанцирования. Согласно с ними на площади 1000 квадратных метров могут находиться не более 40 человек.
- Солнцезащитные зонтики должны быть расставлены на расстоянии не менее одного метра друг от друга.
- На пляжах будут работать сотрудники специнспекции, которые будут наблюдать за соблюдением правил.
- Кафе и бары, работающие на пляжах, могут готовить только еду на вынос.
- Продажа алкогольных напитков – запрещена.
- Спортивные занятия, которые предполагают контакт между участниками, – тоже под запретом.
К теме В Греции открывают пляжные клубы: алкоголь под запретом, а еда на вынос
В Греции открылись пляжи / Getty Images
Обратите внимание! Грецию хвалят за эффективную борьбу с пандемией. По состоянию на 21 мая там зафиксировали 166 смертей от коронавируса. В целом в стране 2850 подтвержденных случаев COVID-19.