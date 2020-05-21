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Відкриття туристичного сезону в Греції: що треба знати туристам

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Туристичний сезон в Греції 2020 - правила для туристів
Що відомо про туристичний сезон в Греції? / AP

Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня. Міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня.

З 15 червня літаки прибуватимуть лише в Афіни. Вже з 1 липня дозвіл на посадки міжнародних авіарейсів пошириться на всі аеропорти. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Ekathimerini.

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Хто зможе в'їхати до Греції та які будуть умови

  • Перші туристи прибудуть із країн з низьким рівнем епідемситуації. Мовиться про балканські країни та країни північної Європи.
  • Туристи не зобов'яжуть проходити обов'язковий карантин і заздалегідь проводити тест на COVID-19. 
  • Водночас співробітники місцевого МОЗ матимуть право робити точкові тести, якщо побачать в цьому необхідність.
  • В туристичних регіонах місцеву владу забезпечать тестами та медиками. Там також розроблять оперативний план, якщо відбудеться спалах інфекції.

Як працюватимуть пляжі в Греції

  • У Греції 16 травня, відкрили понад 500 організованих пляжів. Вони повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій.
  • Відвідувачі пляжів мають дотримуватися правил соціального дистанціювання. Згідно з ними на площі 1000 квадратних метрів можуть перебувати не більше 40 осіб.
  • Сонцезахисні парасольки мають бути розставлені на відстані не менше одного метра один від одного.
  • На пляжах працюватимуть співробітники спецінспекції, які спостерігатимуть за дотриманням правил.
  • Кафе та бари, що працюють на пляжах, можуть готувати лише їжу на винос.
    Продаж алкогольних напоїв – заборонений.
  • Спортивні заняття, які передбачають контакт між учасниками, – теж під забороною.

До теми У Греції відкривають пляжні клуби: алкоголь під забороною, а їжа на винос

пляжі в Греції
У Греції відкрилися пляжі / Getty Images

Зверніть увагу! Грецію хвалять за ефективну боротьбу з пандемією. Станом на 21 травня там зафіксували 166 смертей від коронавірусу. Загалом в країні 2850 підтверджених випадків COVID-19.

 

Автор: Емал Набі
Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі Греція Туристичний бізнес
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