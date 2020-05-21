Відкриття туристичного сезону в Греції: що треба знати туристам

Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня. Міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках відновлять з липня.

З 15 червня літаки прибуватимуть лише в Афіни. Вже з 1 липня дозвіл на посадки міжнародних авіарейсів пошириться на всі аеропорти. Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Ekathimerini.

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Хто зможе в'їхати до Греції та які будуть умови

Перші туристи прибудуть із країн з низьким рівнем епідемситуації. Мовиться про балканські країни та країни північної Європи.

Туристи не зобов'яжуть проходити обов'язковий карантин і заздалегідь проводити тест на COVID-19.

Водночас співробітники місцевого МОЗ матимуть право робити точкові тести, якщо побачать в цьому необхідність.

В туристичних регіонах місцеву владу забезпечать тестами та медиками. Там також розроблять оперативний план, якщо відбудеться спалах інфекції.

Як працюватимуть пляжі в Греції

У Греції 16 травня, відкрили понад 500 організованих пляжів. Вони повинні працювати з дотриманням суворих рекомендацій.

Відвідувачі пляжів мають дотримуватися правил соціального дистанціювання. Згідно з ними на площі 1000 квадратних метрів можуть перебувати не більше 40 осіб .

. Сонцезахисні парасольки мають бути розставлені на відстані не менше одного метра один від одного.

На пляжах працюватимуть співробітники спецінспекції, які спостерігатимуть за дотриманням правил.

Кафе та бари, що працюють на пляжах, можуть готувати лише їжу на винос.

Продаж алкогольних напоїв – заборонений .

. Спортивні заняття, які передбачають контакт між учасниками, – теж під забороною.

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У Греції відкрилися пляжі / Getty Images

Зверніть увагу! Грецію хвалять за ефективну боротьбу з пандемією. Станом на 21 травня там зафіксували 166 смертей від коронавірусу. Загалом в країні 2850 підтверджених випадків COVID-19.