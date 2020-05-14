У Греції відкривають пляжні клуби: алкоголь під забороною, а їжа на винос
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У Греції з 16 травня понад пів тисячі комунальних та приватних пляжних клубів відчинять для відвідувачів. Проте до їхньої роботи встановили низку обмежень.
Відповідні рекомендації надав Генеральний секретаріат Греції з питань цивільного захисту, інформує видання Ekathimerini.
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За яких умов можуть працювати пляжні клуби
- На 1 тисячі квадратних метрів площі може перебувати не більше 40 осіб.
- Відстань між парасольками має становити не менше 4 метрів.
- Кафе та бари, що працюють на пляжах, можуть лише готувати їжу на винос.
- Продаж алкогольних напоїв – заборонений.
- Спортивні заняття, які передбачають контакт між учасниками, – теж під забороною.
Відкриття туристичного сезону
Зазначимо, що Греція планує відкрити туристичний сезон з 1 липня. Проте потрапити в країну зможуть лише ті туристи, які пройшли тест на коронавірус і він негативний. Усім мандрівникам вимірюватимуть температуру, а людей з симптомами переміщатимуть у спеціальні карантинні заклади.
Коротко про коронавірус у Греції
Станом на 14 травня у Греції виявили 2 760 випадків коронавірусу, 155 людей померли. 1 374 хворих одужали.
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