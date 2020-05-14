В Греции открывают пляжные клубы: алкоголь под запретом, а еда на вынос

В Греции с 16 мая более полтысячи коммунальных и частных пляжных клубов откроют для посетителей. Однако к их работе установили ряд ограничений.

Соответствующие рекомендации дал Генеральный секретариат Греции по вопросам гражданской защиты, информирует издание Ekathimerini.

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При каких условиях могут работать пляжные клубы

На 1 тысяче квадратных метров площади может находиться не более 40 человек.

Расстояние между зонтиками должно составлять не менее 4 метров.

Кафе и бары, работающие на пляжах, могут только готовить еду на вынос.

Продажа алкогольных напитков – запрещена.

Спортивные занятия, которые предполагают контакт между участниками, – тоже под запретом.

Открытие туристического сезона

Отметим, что Греция планирует открыть туристический сезон с 1 июля. Однако попасть в страну смогут лишь те туристы, которые пройдут тест на коронавирус и он будет отрицательным. Всем путешественникам будут измерять температуру, а людей с симптомами будут перемещать в специальные карантинные заведения.

Кратко о коронавирусе в Греции

По состоянию на 14 мая в Греции обнаружили 2 760 случаев коронавируса, 155 человек умерли. 1 374 больных выздоровели.