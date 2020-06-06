Україна та Греція домовилися відновити сполучення з 1 липня. Однак це стане можливим виключно у випадку стабільної епідеміологічної ситуації у двох країнах.

Дипломати Дмитро Кулеба і Нікос Дендіас під час телефонної розмови обмінялися досвідом із протидії поширенню коронавірусу та подолання наслідків пандемії, повідомляє пресслужба МЗС.

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Дендіас також запросив Кулебу відвідати Грецію з робочим візитом, коли обставини це дозволяти.

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Зауважимо, що ЄС продовжив заборону на в’їзд до Шенгенської зони громадян з інших країн до кінця червня. Україна наразі планує відкривати авіасполучення вже 15 червня. Однак потрібно, щоб обмеження зняли й партнери.

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Про готовність приймати українських туристів з 15 червня заявила Туреччина.

При стабільній епідеміологічній ситуації у Грецію та Іспанію. Перемовини з цими країнами тривають.

Загалом наразі до країн ЄС можуть потрапити певні категорії людей з третіх країн, наприклад, сезонні працівники.



Коли країни відкриють кордони / Інфографіка 24 каналу