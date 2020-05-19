Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
ДМИТРИЙ ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА КОРОНАВИРУС COVID-19

Из Украины в Грузию самолетом: когда страны возобновят авиасообщение

- Читати новину українською
Грузия и Украина планируют возобновить авиасообщение с 01.07.2020
Грузія відновить авіасполучення 1 липня / Ozon travel

Украина и Грузия возобновят пассажирское авиасообщение, как только это будет возможно. Ранее грузинское правительство сообщило, что страна возобновит международные полеты с 1 июля 2020 года.

Украинские компании готовы летать в Грузию

Возобновление пассажирского авиасообщения обсудили в телефонном разговоре министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр экономики и устойчивого развития Грузии Натела Турнава, информирует пресс-служба Мининфраструктуры.

Актуально Грузия откроет границы и будет принимать туристов с 1 июля

Турнава сообщила, что Грузия надеется осуществлять регулярные авиарейсы с 1 июля 2020 года. Украинская сторона готова скоординировать действия, чтобы тоже открыть границы в это время. Украинские авиакомпании уже обратились в Грузию с просьбой возобновить полеты.

Страны работают над безопасностью пассажиров во время пандемии

Еще один вопрос, который беспокоит чиновников во время пандемии – безопасные условия для пассажиров. И Грузия, и Украина работают над тем, чтобы в самолетах и на аэродромах придерживались всех санитарно-эпидемиологических требований.

Когда возобновят авиаперевозки в Украине

Украина планирует возобновить авиасообщение с 15 июня 2020 года – вместе с другими странами Евросоюза. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Мининфраструктуры ранее обнародовало трехэтапный план возобновления пассажирских перевозок в Украине. Согласно ему, внутренние авиаперевозки будут запускать на первом этапе, а внешнее авиасообщение – на третьем. Даты каждого этапа согласовывают с Минздравом.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Министерство инфраструктуры Владислав Криклий Транспорт авиация Новости Грузии
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Годовщина Зеленского: кого украинцы избрали бы президентом сегодня?
сегодня , 14:50 Годовщина Зеленского: кого украинцы избрали бы президентом сегодня?
Володимир Фесенко
Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
сегодня , 13:30 Экономика Украины глазами олигархов, или Рецепт уничтожение страны
Сергій Фурса
Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
16 мая , 22:14 Бизнес будущего: что ждет индустрию FinTech через 10 лет
Тетяна Панасюк