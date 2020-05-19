З України до Грузії літаком: коли країни відновлять авіасполучення
Україна та Грузія відновлять пасажирське авіасполучення з 1 липня 2020 року. Переговори ще з кількома країнами тривають.
Переговори ведуть з кількома країнами ЄС
Про домовленість між Україною та Грузією повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Ще з кількома країнами ЄС перемовини – на фінальному етапі, інформує Obozrevatel.
Актуально Грузія відкриє кордони та прийматиме туристів з 1 липня
Щодо кожної окремої країни ми відпрацьовуємо рішення з урахуванням того, коли вони готові відкривати, щоб у нас були дзеркальні заходи безпеки у роботі з пасажирами, які відлітають і прилітають,
– пояснив Криклій.
Про які саме країни мовиться – міністр не повідомив. На думку Криклія, слід зачекати офіційних підтверджень.
Українські компанії готові літати до Грузії
Зазначимо, що Грузія відкриває кордони для іноземців з 1 липня 2020 року. Українські авіакомпанії раніше уже звернулись до грузинської сторони з проханням відновити польоти.
Коли відновлять авіаперевезення в Україні
Україна планує відновити авіасполучення не раніше ніж з 15 червня 2020 року – разом з іншими країнами Євросоюзу. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Мінінфраструктури раніше оприлюднило триетапний план відновлення пасажирських перевезень в Україні. Згідно з ним, внутрішні авіаперевезення запускатимуть на першому етапі, а зовнішнє авіасполучення – на третьому. Дати кожного етапу узгоджують з МОЗ.