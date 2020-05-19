Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

З України до Грузії літаком: коли країни відновлять авіасполучення

- Читать новость на русском
Грузія та Україна планують відновити авіасполучення з 01.07.2020
Грузія відновить авіасполучення 1 липня / Ozon travel

Україна та Грузія відновлять пасажирське авіасполучення з 1 липня 2020 року. Переговори ще з кількома країнами тривають.

Переговори ведуть з кількома країнами ЄС

Про домовленість між Україною та Грузією повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Ще з кількома країнами ЄС перемовини – на фінальному етапі, інформує Obozrevatel.

Актуально Грузія відкриє кордони та прийматиме туристів з 1 липня

Щодо кожної окремої країни ми відпрацьовуємо рішення з урахуванням того, коли вони готові відкривати, щоб у нас були дзеркальні заходи безпеки у роботі з пасажирами, які відлітають і прилітають,
– пояснив Криклій.

Про які саме країни мовиться – міністр не повідомив. На думку Криклія, слід зачекати офіційних підтверджень.

Українські компанії готові літати до Грузії

Зазначимо, що Грузія відкриває кордони для іноземців з 1 липня 2020 року. Українські авіакомпанії  раніше уже звернулись до грузинської сторони з проханням відновити польоти.

Коли відновлять авіаперевезення в Україні

Україна планує відновити авіасполучення не раніше ніж з 15 червня 2020 року – разом з іншими країнами Євросоюзу. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Мінінфраструктури раніше оприлюднило триетапний план відновлення пасажирських перевезень в Україні. Згідно з ним, внутрішні авіаперевезення запускатимуть на першому етапі, а зовнішнє авіасполучення – на третьому. Дати кожного етапу узгоджують з МОЗ.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України авіація Карантин в Україні 2020 Міністерство інфраструктури Транспорт Владислав Криклій Новини Грузії
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Чому Кучма не найкращий президент?
сьогодні , 21:30 Чому Кучма не найкращий президент?
Денис Казанський
Ми завжди мали свою позицію: у "Самопомочі" прокоментували чутки про вплив з боку США
сьогодні , 21:21 Ми завжди мали свою позицію: у "Самопомочі" прокоментували чутки про вплив з боку США
Северин Трач
Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
16 травня , 22:14 Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
Тетяна Панасюк