Из Украины за минувшие сутки выехали более 37 тысяч человек, а прибыли – более 27 тысяч

Многие украинцы продолжают временно переезжать в другие страны. Впрочем, есть и множество лиц, которые возвращаются в родную Украину.

Какова ситуация в пунктах пропуска на западной границе

Так, 12 апреля в Украину въехало более 27 тысяч человек, 24 тысячи из которых – украинцы. Об этом свидетельствуют данные Государственной пограничной службы.

Кроме того, на границе было оформлено около 460 транспортных средств с гуманитарными грузами, которые направлялись в Украину.

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В то же время за минувшие сутки из Украины выехало более 37 тысяч человек. Более 23 тысяч из них выбрали для пересечения украинско-польскую границу, остальные – в другие страны-члены ЕС и Молдову.

Всего за сутки 12 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 65 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

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, на период правового режима военного положения, запрещен выезд за пределы Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.