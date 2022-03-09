Быстро переобуться ребят заставило задержание. Об этом свидетельствует видео, опубликованное в телеграм-канале руководителя Центрального штаба Нацкорпуса Максима Жорина "Мосе".
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Титушки Медведчука: видео после задержания
Не один год "Шторм" был прикрытием для сбора пророссийских силовых групп ОПЗЖ. Пока их шеф сбежал, но они все равно все эти дни функционировали в столице.
Сегодня компанию российской агентуры передали правоохранителям.
Позволять им свободно передвигаться по стране во время войны – настоящее преступление,
– говорится в описании к видео.
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