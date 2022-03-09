Швидко перевзутися хлопців змусило затримання. Про це свідчить відео, опубліковане в телеграм-каналі керівника Центрального штабу Нацкорпусу Максима Жоріна "Мосе".
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Тітушки Медведчука: відео після затримання
Не один рік "Шторм" був прикриттям для збору проросійських силових груп ОПЗЖ. Наразі їхній шеф втік, але вони все одно всі ці дні функціонували в столиці.
Сьогодні компанію російської агентури передали правоохоронцям.
Дозволяти їм вільно пересуватись країною під час війни – справжній злочин,
– йдеться в описі до відео.
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