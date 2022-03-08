Глава Закарпатской ОВ Виктор Микита проинформировал о получении гуманитарного груза от Венгрии.

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Венгерское правительство передало в Украину 10 грузовиков гуманитарной помощи. Венгрия оказала помощь для поддержки украинских регионов, в которых сейчас очень тяжелая ситуация.

Что передала Венгрия:

медицинское оборудование;

продукты питания;

средства гигиены.

Общая сумма пособия составила 2 миллиарда венгерских форинтов.

Сообщается, что груз как можно быстрее транспортируют в "горячие" точки.

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