Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита проінформував про отримання гуманітарного вантажу від Угорщини.

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Угорський уряд передав в Україну 10 вантажівок гуманітарної допомоги. Угорщина надала допомогу для підтримки українських регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація.

Що передала Угорщина:

медичне обладнання;

продукти харчування;

засоби гігієни.

Загальна сума допомоги склала 2 мільярди угорських форинтів.

Повідомляється, що вантаж якнайшвидше транспортують у "гарячі" точки.

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