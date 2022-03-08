Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита проінформував про отримання гуманітарного вантажу від Угорщини.
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Угорський уряд передав в Україну 10 вантажівок гуманітарної допомоги. Угорщина надала допомогу для підтримки українських регіонів, у яких зараз надзвичайно важка ситуація.
Що передала Угорщина:
- медичне обладнання;
- продукти харчування;
- засоби гігієни.
Загальна сума допомоги склала 2 мільярди угорських форинтів.
Повідомляється, що вантаж якнайшвидше транспортують у "гарячі" точки.
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