Из Волновахи эвакуировали 143 человека, среди которых 42 ребенка

Из Волновахи 9 марта удалось эвакуировать людей. Из города выехали 143 человека, среди которых 42 ребенка.

Впервые за время войны удалось вывести людей из Волновахи. В Донецкой области опубликовали списки эвакуированных.

Заметьте В Сумах образовались огромные очереди к "зеленым коридорам"

Эвакуация из Волновахи / Фото из фейсбука Петра Кириленко

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