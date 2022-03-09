Из Волновахи эвакуировали 143 человека, среди которых 42 ребенка
9 марта 2022 , 20:02Читати новину українською
Источник:фейсбук Петра Кириленко
Из Волновахи 9 марта удалось эвакуировать людей. Из города выехали 143 человека, среди которых 42 ребенка.
Впервые за время войны удалось вывести людей из Волновахи. В Донецкой области опубликовали списки эвакуированных.
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Эвакуация из Волновахи / Фото из фейсбука Петра Кириленко
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