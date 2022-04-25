Из-за агрессии России в Украине погибли 3 818 человек, более 4 тысяч – ранены

Офис генпрокурора зафиксировал, что на 25 апреля из-за войны России против Украины уже погибли 3 818 человек. Более 4 тысяч получили ранения.

Генпрокурор Ирина Венедиктова говорит, что такие цифры являются ориентировочными. Ведь невозможно учесть заблокированный Мариуполь и те места в Киевской области, куда пока прокуратура не может зайти.

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Как работают прокуроры

Венедиктова отметила, что в первую очередь найденное тело должны идентифицировать как гражданское лицо. Тогда можно утверждать, что погибло гражданское лицо.

На 25 апреля именно по результатам таких процедур есть данные, что погибли 3 818 человек и более 4 тысяч – ранены.

Мы сначала считали из уголовных производств, цифра была еще меньше. Сейчас считаем из Минздрава, из моргов. Информацию о погибших и раненых детях вручную собираем,

– говорит генпрокурор.

Она также рассказала, что прокуроры узнали об убитом 28 февраля мальчике с частью от снаряда в груди. С тех пор каждое утро и каждый вечер начинаются с доклада по стране относительно детей.

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