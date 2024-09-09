Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что враги убили юную девушку в доме. Трагическое событие произошло 9 сентября.

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Что известно о трагедии на Днепропетровщине

Из-за артобстрела россиян в Никополе погибла 16-летняя девочка. Работники ГСЧС достали ее из-под завалов поврежденного дома. К сожалению, она получила травмы несовместимые с жизнью. Искренние соболезнования родным и близким..

– заявил глава ОВА.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует семье погибшей девушки.

Спасатели показали последствия атаки врага

Работники ГСЧС заявили, что 9 сентября оккупанты из артиллерии обстреляли жилой сектор Никополя.

Один из боеприпасов попал в жилой дом, в котором находились люди. Из-под завалов спасатели достали девочку, 2008 года рождения и транспортировали в больницу. К сожалению, пострадавшая умерла в больнице,

– рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, травмы получили женщина и двое мужчин.

Сергей Лысак также сообщил, что еще три человека пострадали. У них осколочные ранения. В частности, известно, что:

79-летний мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести;

74-летний местный житель и 66 летняя женщина – получили помощь на месте и отказались от госпитализации.

Военные страны-агрессора выпустили почти десяток снарядов. В городе есть разрушения. Среди поврежденного – частные дома,

– подытожил Сергей Лысак.

Важно. Офис генпрокурора сообщал, что Россия убила в Украине за время полномасштабного вторжения уже 574 ребенка, еще 1 918, по данным Национальной полиции Украины, пропали без вести.