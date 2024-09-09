Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що вороги вбили юну дівчину у будинку. Трагічна подія трапилась 9 вересня.
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Що відомо про трагедію на Дніпропетровщині
Через артобстріл росіян у Нікополі загинула 16-річна дівчинка. Працівники ДСНС дістали її з-під завалів пошкодженого будинку. На жаль, вона отримала травми несумісні з життям. Щирі співчуття рідним і близьким…
– заявив глава ОВА.
Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблої дівчини.
Рятувальники показали наслідки атаки ворога
Працівники ДСНС заявили, що 9 вересня окупанти з артилерії обстріляли житловий сектор Нікополя.
Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, в якому перебували люди. З-під завалів рятувальники дістали дівчинку, 2008 року народження й транспортували до лікарні. На жаль, потерпіла померла у лікарні,
– розповіли рятувальники.
За даними ДСНС, травм зазнали жінка та двоє чоловіків.
Сергій Лисак також повідомив, що ще троє людей постраждали. У них осколкові поранення. Зокрема, відомо, що:
- 79-річний чоловік перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості;
- 74-річний місцевий мешканець та 66 річна жінка – отримали допомогу на місці та відмовились від госпіталізації.
Військові країни-агресорки випустили майже десяток снарядів. У місті є руйнування. Серед побитого – приватні оселі,
– підсумував Сергій Лисак.
Важливо.Офіс генпрокурора повідомляв, що Росія вбила в Україні за час повномасштабного вторгнення вже 574 дитини, ще 1 918, за даними Національної поліції України, зникли безвісти.