Из-за атаки врага более 300 домов в Харькове – без тепла

Российские обстреляли в Харькове коммуникации тепловых сетей. В результате без тепла осталось 347 домов.

Россия продолжает свой террор в отношении мирного населения и украинских городов. Одной из самых горячих точек до сих пор остается Харьков.

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Более 300 домов в Харькове – без тепла

В компании "Харьковские тепловые сети" сообщили, что из-за массированного обстрела отдельных районов города были существенно повреждены тепловые сети и источники теплоснабжения.

По состоянию на 10 марта остаются масштабные разрушения, которые можно будет устранить только после окончания боевых действий. В связи с этим невозможно восстановить отопление в 347 домах.



Россияне повредили в Харькове теплосети / Фото "Харьковские теплосети"

Напомним, из Одессы в Харьков на поезде отправят партию хлеба, его бесплатно раздадут горожанам.

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