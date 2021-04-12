Из-за беспорядков в Северной Ирландии туда выехали силовики из Британии
Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию представителей разведки и военных. Силовики должны способствовать местным правоохранителям предотвратить массовые беспорядки.
Источник:Sunday Mirror
Раньше – в начале апреля – в этой части Соединенного Королевства люди вышли на улицы нескольких городов, включая Белфаст. Напряжение в регионе возросло из-за последствий Brexit и карантина из-за пандемии COVID-19.
Напомним В Северной Ирландии полиция применила водометы против участников уличных беспорядков
Британские силовики поехали в Северную Ирландию
С начала апреля продолжаются масштабные столкновения между группировками лоялистов (выступают за единство Великобритании), националистов (хотят присоединения Северной Ирландии к Ирландии) и полиции.
- Драки, травмы, сожженные шины и коктейли Молотова стали повседневным атрибутом жизни региона.
Sunday Mirror со ссылкой на источники утверждает, что для противостояния этим беспорядкам и предотвращения эскалации в дальнейшем центральная власть Великобритании направила в Северную Ирландию представителей разведки и военных.
Военнослужащие сил специального назначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... Впервые за 4 года из-за эскалации насилия,
– пишет издание.
Мол, на такой шаг пошли, потому что разведка получила данные, что бытовые стычки могут перерасти в столкновения полиции с военизированными группами националистов и лоялистов. Источник указал, что:
- "Северная Ирландия давно является пороховой бочкой с крайне высоким уровнем напряжения внутри".
- Однако "возвращение британских войск на улицы стало бы катастрофой".
Почему Лондон особенно опасается беспорядков в Северной Ирландии
Сейчас напряжение в Северной Ирландии высоко из-за экономических последствий Brexit (регион очень много потерял из-за решения Соединенного Королевства выйти из Евросоюза).
Подогревают ситуацию и наказания за нарушения карантинных ограничений, которые были еще летом 2020 (тогда во время локдауна на похороны бывшего члена Ирландской республиканской армии пришли несколько тысяч человек).
Сторонники мира опасаются повторения ситуации, которая возникла в 1960-х годах и продолжалась почти до конца 1990-х, а в истории получила название The Troubles ("Проблемы").
Тогда националисты (в основном католики) и лоялисты (преимущественно протестанты) очень жестко противостояли, вплоть до применения оружия и терактов. За более чем 30 лет погибли не менее 3500 человек.
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