Правительство Великобритании направило в Северную Ирландию представителей разведки и военных. Силовики должны способствовать местным правоохранителям предотвратить массовые беспорядки.

Раньше – в начале апреля – в этой части Соединенного Королевства люди вышли на улицы нескольких городов, включая Белфаст. Напряжение в регионе возросло из-за последствий Brexit и карантина из-за пандемии COVID-19.

Напомним В Северной Ирландии полиция применила водометы против участников уличных беспорядков

Британские силовики поехали в Северную Ирландию

С начала апреля продолжаются масштабные столкновения между группировками лоялистов (выступают за единство Великобритании), националистов (хотят присоединения Северной Ирландии к Ирландии) и полиции.

Драки, травмы, сожженные шины и коктейли Молотова стали повседневным атрибутом жизни региона.

Sunday Mirror со ссылкой на источники утверждает, что для противостояния этим беспорядкам и предотвращения эскалации в дальнейшем центральная власть Великобритании направила в Северную Ирландию представителей разведки и военных.

Военнослужащие сил специального назначения под прикрытием направлены в Северную Ирландию... Впервые за 4 года из-за эскалации насилия,

– пишет издание.

Мол, на такой шаг пошли, потому что разведка получила данные, что бытовые стычки могут перерасти в столкновения полиции с военизированными группами националистов и лоялистов . Источник указал, что:

"Северная Ирландия давно является пороховой бочкой с крайне высоким уровнем напряжения внутри".

Однако "возвращение британских войск на улицы стало бы катастрофой ".

Почему Лондон особенно опасается беспорядков в Северной Ирландии

Сейчас напряжение в Северной Ирландии высоко из-за экономических последствий Brexit (регион очень много потерял из-за решения Соединенного Королевства выйти из Евросоюза).

Подогревают ситуацию и наказания за нарушения карантинных ограничений , которые были еще летом 2020 (тогда во время локдауна на похороны бывшего члена Ирландской республиканской армии пришли несколько тысяч человек).

Сторонники мира опасаются повторения ситуации, которая возникла в 1960-х годах и продолжалась почти до конца 1990-х, а в истории получила название The Troubles ("Проблемы").

Тогда националисты (в основном католики) и лоялисты (преимущественно протестанты) очень жестко противостояли, вплоть до применения оружия и терактов. За более чем 30 лет погибли не менее 3500 человек.