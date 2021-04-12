Уряд Великої Британії надіслав до Північної Ірландію представників розвідки і військових. Силовики мали б сприяти місцевим правоохоронцям запобігти масовим заворушенням.

Раніше – на початку квітня – у цій частині Об'єднаного Королівства люди повиходили на вулиці кількох міст, включно з Белфастом. Напруга у регіоні зросла через наслідки Brexit і карантинних обмежень через пандемію COVID-19.

Нагадаємо У Північній Ірландії поліція застосувала водомети проти учасників вуличних заворушень

Британські силовики поїхали у Північну Ірландію

Від початку квітня тривають масштабні сутички між угрупованнями лоялістів (виступають за єдність Великої Британії), націоналістів (хочуть приєднання Північної Ірландії до Ірландії) та поліції.

Бійки, травми, спалені шини й коктейлі Молотова стали повсякденним атрибутом життя регіону.

Sunday Mirror з посиланням на джерела стверджує, що для протистояння цим заворушенням та запобігання ескалації надалі центральна влада Великої Британії скерувала до Північної Ірландії представників розвідки та військових.

Військовослужбовці сил спеціального призначення під прикриттям спрямовані в Північну Ірландію... Уперше за 4 роки через ескалацію насильства,

– пише видання.

Мовляв, на такий крок пішли, бо розвідка отримала дані, що побутові сутички можуть перерости у зіткнення поліції з воєнізованими групами націоналістів і лоялістів. Джерело видання вказало, що:

"Північна Ірландія давно є пороховою бочкою з украй високим рівнем напруги всередині".

з украй високим рівнем напруги всередині". Однак "повернення британських військ на вулиці стало б катастрофою".

Чому Лондон особливо остерігається заворушень у Північній Ірландії

Зараз напруга у Північній Ірландії висока через економічні наслідки Brexit (регіон дуже багато втратив через рішення Об'єднаного Королівства вийти з Євросоюзу).

Підігрівають ситуацію й покарання за порушення карантинних обмежень, які сталися ще влітку 2020 (тоді під час локдауну на похорон колишнього члена Ірландської республіканської армії прийшли кілька тисяч людей).

Прихильники миру остерігаються повторення ситуації, яка виникла у 1960-х роках та тривала майже до кінця 1990-х, і в історії отримала назву The Troubles ("Проблеми").

Тоді націоналісти (здебільшого католики) та лоялісти (переважно протестанти) вкрай жорстко протистояли, аж до застосування зброї й терактів. За понад 30 років загинули щонайменше 3500 людей.

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