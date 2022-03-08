В Минэнерго доложили о повреждении энергетической инфраструктуры из-за боевых действий. Информация приведена по состоянию на 18 часов 7 марта.
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Повреждение энергетической инфраструктуры в войне против российского захватчика
Обесточены полностью или частично – более 1133 населенных пунктов и 8074 трансформаторных подстанций.
- Без газа – 238,2 тысячи потребителей. Без света – 742 тысячи потребителей.
- Только в Донецком регионе – более 233 тысяч. Полностью отключен Мариуполь.
За прошедшие сутки возобновить электроснабжение удалось до 71 тысячи потребителей, но бои продолжаются, так что появляются все новые и новые повреждения.
Украинские энергетики работают круглосуточно, чтобы максимально обеспечить надежное энергоснабжение всем потребителям – вопреки усилиям врага!
– отметили в Минэнерго.
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