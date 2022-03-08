У Міненерго доповіли про пошкодження енергетичної інфраструктури через бойові дії. Інформація наведена станом на 18 годину 7 березня.

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Пошкодження енергетичної інфраструктури у війні проти російського загарбника

Знеструмлені повністю чи частково – понад 1133 населених пунктів і 8074 трансформаторних підстанцій.

Без газу – 238,2 тисячі споживачів. Без світла – 742 тисячі споживачів.

Тільки у Донецькому регіоні – понад 233 тисячі. Повністю відключено Маріуполь.

За минулу добу відновити електропостачання вдалося до 71 тисячі споживачів, але бої тривають, тож з'являються все нові й нові пошкодження.

Українські енергетики працюють цілодобово, щоб максимально забезпечити надійне енергопостачання всім споживачам – усупереч зусиллям ворога!

– наголосили у Міненерго.

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