От бомбардировок и обстрелов пострадали 379 учебных заведений, 59 – разрушены полностью

14 марта 2022 , 10:44
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Офис генпрокурора

Российские убийцы бомбят гражданские объекты в украинских городах. Они атакуют университеты, школы и детские сады.

Об этом 14 марта рассказали в Офисе генпрокурора. Отметили, что кафиры обстреляли 379 учебных заведений, 59 из которых разрушили полностью.

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Больше всего разрушениям подверглись учебные заведения в следующих областях:

  • Донецкая – 119 учебных заведений;
  • Николаевская – 30;
  • Сумская – 28;
  • Киевская – 35;
  • Херсонская – 21.

В самой столице рашисты бомбили 24 учебных заведения.

Эти цифры не окончательны, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы России ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях,
– отметили в Офисе генпрокурора.

Жертвы среди детей

За время полномасштабной войны России против Украины, по состоянию на утро 14 марта, погибли 90 детей. Более 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

Автор: Марія Масюк