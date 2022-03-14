От бомбардировок и обстрелов пострадали 379 учебных заведений, 59 – разрушены полностью

Российские убийцы бомбят гражданские объекты в украинских городах. Они атакуют университеты, школы и детские сады.

Об этом 14 марта рассказали в Офисе генпрокурора. Отметили, что кафиры обстреляли 379 учебных заведений, 59 из которых разрушили полностью.

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Больше всего разрушениям подверглись учебные заведения в следующих областях:

Донецкая – 119 учебных заведений;

Николаевская – 30;

Сумская – 28;

Киевская – 35;

Херсонская – 21.

В самой столице рашисты бомбили 24 учебных заведения.

Эти цифры не окончательны, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы России ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях,

– отметили в Офисе генпрокурора.

Жертвы среди детей

За время полномасштабной войны России против Украины, по состоянию на утро 14 марта, погибли 90 детей. Более 100 раненых. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.