Из-за бомбежек "Азовстали" оккупанты создали угрозу полного вымирания Азовского моря

Россияне готовы уничтожать все живое, что попадается на их пути. Захватчики совершенно не беспокоятся об ужасных последствиях своих преступных действий.

Российские оккупанты нанесли тяжелые удары по "Азовстали" из всего возможного оружия. Желание врага стереть Мариуполь с лица земли и уничтожить героических защитников города может обернуться катастрофой.

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Угроза вымирания Азовского моря

Российские оккупанты своими безумными бомбардировками "Азовстали" могли повредить техническое сооружение, которое не дает вытечь в Азовское море крайне опасному веществу. Десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода могут оказаться вне хранилища, которое превратится в трагедию.

Если это вещество вытечет из "сероводородного озера", то убьет всю флору и фауну Азовского моря. Со временем раствор сероводорода может попасть в Черное и Средиземное море. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко требует немедленного допуска на объект для представителей ООН и изучения ситуации, чтобы избежать экологической катастрофы мировых масштабов.

Раствор сероводорода: что это такое и почему он опасен

Сероводород – это бесцветный и очень ядовитый горючий газ. Его характерным признаком является запах, напоминающий смрад тухлых яиц.

Токсичность сероводорода может "похвастаться" большим спектром действия. Яд атакует и парализует нервную систему, блокирует клеточное дыхание. Когда он попадает в водоем, рыбам не хватает кислорода, их тело покрывается слизью, внутренние органы наполняются кровью, впоследствии наступают расстройства дыхательного ритма и паралич.

Ситуация в Мариуполе: коротко о главном

Российские оккупанты активно работают над тем, чтобы уничтожить следы своих преступлений в Мариуполе. Они разбирают завалы и хоронят убитых ими мирных жителей города в братских могилах.

В своих преступлениях захватчики хотят обвинить ВСУ. Они стали заставлять матерей писать лживые показания, иначе угрожают разлучить с детьми навсегда.

Также оккупанты одеваются в форму ВСУ и совершают преступления против мирного населения перед камерами пропагандистов. Впрочем, рашисты понимают, что их лжи мир не верит, поэтому начали звать иностранных журналистов на оккупированные территории, где собираются приписать ужасные зверства ВСУ.

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