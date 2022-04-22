Об этом рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр Драбинко в эфире 24 канала.

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По его мнению, руководство Украинской православной церкви заскорузлое (не поддающееся влиянию нового – 24 канал) и не может принять решение, потому что ему трудно выйти из московского патриархата.

В то же время прихожане просто не хотят больше жить под таким испытывающим гнетом. И, конечно, Буча, Чернигов, Гостомель – это то, из-за чего православные украинцы никогда не вернутся в московский патриархат,

– заявил митрополит.

Священник уверен, что отказ от чего-либо русского касается не только церкви, но и в целом общества.

"Украина очищается. К сожалению, это происходит очень большой кровью и потерями. Но наконец-то рождается полноценная украинская нация, которую уже никому никогда не одолеть… Мы ставим точку, у нас есть наша земля, наше государство, наша церковь", – говорит Драбинко.

Митрополит добавил, что для русских военных нет ничего святого. "Что убить, что искалечить, что поломать – это одно и тоже", – сказал он.

К слову, угроза провокаций со стороны России возможна в любой момент, и это ожидают на Пасху. В СБУ призвали верующих быть бдительными во время празднований. В частности, враг может атаковать украинские церкви во время богослужения.

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