Об этом говорил в разговоре со своей подругой, которую перехватили украинские разведчики. Оккупант не понимает логики действий Путина.

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У россиян может происходить ротация

Подруга оккупанта рассказала, что многие россияне, участвующие в войне в Украине, сейчас готовятся возвращаться домой. Она предполагает – участники военного шабаша к 9 мая будут ехать воевать.

Я так поняла, что многие военные после парада готовятся ехать на смену. Вот у многих девушек мужчины либо вернулись, либо собираются возвращаться. Словом, многие уже собираются домой, – рассказала она.

Парочка также раскритиковала парад к 9 мая. Оба не понимают, зачем Путин вообще его проводил. Больше всего оккупанта разозлило, что во время пандемии шабаш отменили, а во время войны – нет.

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Парад на 9 мая в России был действительно провальным

По данным украинского журналиста Романа Цымбалюка, в российском правительстве очень недовольны неудачным парадом к 9 мая и реакцией граждан на него. Весь военный шабаш должен был продемонстрировать великолепный боевой дух и "мощную и непобедимую армию" в условиях так называемой "специальной военной операции". А получился просто "пшик".

На параде не было парадных расчетов многих боевых подразделений. Это подтверждает колоссальные потери, которые понесла российская армия. Кроме того, было не такое уж большое количество военной техники.

Кремль нагнал на парад многих молодых курсантов и пограничников со спасателями. По всей вероятности, скоро и их погонят воевать в Украину.

Эксперт Украинского института будущего и политолог Игорь Тишкевич отметил, что на парад выставили действительно мало техники.

Возникает вопрос: а где реальные части. Кончились и даже на парад не хватило. Техники тоже практически нет. 8 БМП (различных моделей), 12 танков, немного автомобильной техники, РСЗО и "Искандер".

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