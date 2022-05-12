Про це говорив у розмові зі своєю подругою, яку перехопили українські розвідники. Окупант не розуміє логіки дій Путіна.

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В росіян може відбуватися ротація

Подруга окупанта розповіла, що багато хто з росіян, які беруть участь у війні в Україні, зараз готуються повертатися додому. Вона припускає – учасники військового шабашу до 9 травня будуть їхати воювати.

Я так зрозуміла, що багато військових після параду готуються їхати на заміну. От у багатьох дівчат чоловіки або повернулися, або збираються вертатися. Словом, багато вже збираються додому, – розповіла вона.

Парочка також розкритикувала парад до 9 травня. Обоє не розуміють, навіщо Путін взагалі його проводив. Найбільше окупанта розізлило, що під час пандемії шабаш скасували, а під час війни – ні.

Перехоплена розмова окупантів: дивіться відео

Парад на 9 травня в Росії був дійсно провальним

За даними українського журналіста Романа Цимбалюка, в російському уряді дуже незадоволені невдалим парадом до 9 травня та реакцією громадян на нього. Весь військовий шабаш мав продемонструвати чудовий бойовий дух та "потужну й непереможну армію" в умовах так званої "спеціальної військової операції". А вийшов просто "пшик".

На параді не було парадних розрахунків багатьох бойових підрозділів. Це підтверджує колосальні втрати, які зазнала російська армія. Крім того, була не така вже й велика кількість військової техніки на параді.

Кремль нагнав на парад багатьох юних курсантів і прикордонників з рятувальниками. Цілком ймовірно, що скоро й їх поженуть воювати до України.

Експерт Українського інституту майбутнього та політолог Ігор Тишкевич зауважив, що на парад виставили дійсно мало техніки.

Виникає питання: а де реальні частини. Закінчились і навіть до параду не вистачило. Техніки також практично немає. 8 БМП (різних моделей), 12 танків, трохи автомобільної техніки, РСЗВ та "Іскандер".

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