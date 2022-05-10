Парад мародерів
Їм нічого святкувати. Росіяни змогли перемогти хіба накрадені пральні машинки – саме їх треба було везти вулицями міста разом з цинковими трунами своїх солдатів.
Не пропустіть Російська "імперія зла" вже почала розпадатися: хто і чому розколює моноліт Путіна
Путін так і не оголосив про офіційний початок війни та загальну мобілізацію. Певно, пропагандистський патріотизм все ж не так сильно годує голодних росіян, які втратили робочі місця, курс рубля, продовольчі запаси, а подекуди і годувальників. А замість обіцяних 100 тисяч євро компенсації за вбитого солдата, російські вдови отримують 10 тисяч рублів.
Утім Росія залишилася самотня не тільки на травневому параді – сталева завіса між РФ та рештою світу затягується дедалі тісніше. Коли людство семимильними кроками прямує до технологічної сингулярності, в Росії спостерігається регрес цивілізації як у технічній, так і в гуманістичній площинах.
Личина "русского міра"
Сьогодні "русскій мір" у всього цивілізованого світу асоціюється не з душею, поезією чи театром, а з різаниною у Бучі, знищенням Маріуполя, вбивством сотень дітей. Ось це – справжнє обличчя "русского міра", яке показала не лише політична верхівка та армія Росії, а й так звана культурна інтелігенція, яка не гребує виступати під Zвастичними прапорами.
У громадян Росії був один шанс зберегти обличчя та забезпечити собі нормальне майбутнє – виступити проти збройної агресії та окупації Криму в 2014. Нині в РФ згинаються стовпи державності – російська мова, православ'я та міф про перемогу.
До теми Ленд-ліз підписано: чому так тіпає росіян
Квіти зів'януть, ботокс витече зі щік Путіна, медійні пропагандисти опиняться за ґратами, і росіянам доведеться подивитися у дзеркало "русской души", де велич виявиться дешевою декорацією власного потворного відображення "портрета доріана грея".
Актуальне – справжня суть російського дня "побєдобєсія": дивіться відео