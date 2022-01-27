По данным СМИ, этот план разработали на фоне российской эскалации вблизи украинских границ. Развертывание войск в Восточной Европе британская сторона считает одним из возможных вариантов защиты Украины от российской агрессии.

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В то же время окончательное решение еще не приняли.

Джонсон обещает "внести свой вклад"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не останется в стороне от развертывания сил НАТО в Восточной Европе. Это произойдет в случае вторжения России в Украину.

Если Россия вторгнется в Украину, мы планируем сделать свой вклад в любое новое развертывание сил НАТО для защиты наших союзников в Европе,

– пообещал британский политик.

Джонсон подчеркнул: чтобы наказать Москву, Великобритания готова сотрудничать с США и европейскими союзниками. Политик напомнил, что британская армия возглавляет боевую группу НАТО в Эстонии.

Также Джонсон подчеркнул, что в случае вторжения в Украину Кремль столкнется с "ожесточенным" сопротивлением украинцев.



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