В Белом доме заверили, что текст ответа должен способствовать сдерживанию российского вторжения в Украину. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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Что сообщили в США о секретном документе, который прислали России

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, отправленный Кремлю тест "не является официальным документом для переговоров". На самом деле он, по видению Белого дома:

"Определяет серьезный дипломатический путь, если Россия его изберет".

Имеет целью устранить беспокойства , которое Москва публично обнародовала.

Очерчивает сферы, в которых США видят потенциал для прогресса в разговоре с Россией (например – контроль вооружений).

Но основные принципы документ не нарушает.

Мы ясно даем понять, что есть основные принципы, которые мы стремимся поддерживать и защищать, учитывая суверенитет и территориальную целостность Украины, а также право государств выбирать собственные механизмы безопасности и альянсы,

– заверил Блинкен.

Впрочем, власти США пока не знают, изменится ли тон общения с Кремлем дальше, и изберет ли Путин путь деэскалации (скорее наоборот, там говорят, что вторжение в Украину, и этому есть "все признаки" , может состояться до середины февраля).

США уверяют, что ответ России "полностью скоординирован" с Украиной

Блинкен особо подчеркнул, что ответ США России был "полностью скоординирован с Украиной и нашими европейскими союзниками и партнерами".

Более того, источник CNN во власти США заверил, что Украина получила копию американского документа.

Почему американский ответ России не обнародовали

Глава Госдепа объяснил это так:

Мы считаем, что дипломатия имеет наилучшие шансы на успех, если мы предоставим простор для конфиденциальных переговоров.

Также Блинкен добавил, что США предпочитают дипломатию и обязаны проверить, относится ли Россия серьезно к этому пути. Однако "мы готовы в любом случае", – подытожил глава Госдепа.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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