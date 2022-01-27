За даними ЗМІ, цей план розробили на тлі російської ескалації поблизу українських кордонів. Розгортання військ у Східній Європі британська сторона вважає одним з можливих варіантів захисту України від російської агресії.

Зауважте Україна отримала копію відповіді США щодо "гарантій безпеки" для Росії, – CNN

Водночас остаточне рішення ще не ухвалили.

Джонсон обіцяє "зробити свій внесок"

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна не залишиться осторонь розгортання сил НАТО у Східній Європі. Це відбудеться у випадку вторгнення Росії в Україну.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, ми плануємо зробити свій внесок у будь-яке нове розгортання сил НАТО для захисту наших союзників у Європі,

– пообіцяв британський політик.

Джонсон наголосив: аби покарати Москву, Велика Британія готова співпрацювати зі США та європейськими союзниками. Політик нагадав, що британська армія очолює бойову групу НАТО в Естонії.

Також Джонсон наголосив, що у випадку вторгнення в Україну Кремль зіткнеться із "запеклим" опором українців.



Які країни надали чи планують надавати допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу

США готуються перекидати війська до Європи: дивіться відео