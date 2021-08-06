Из-за глубокой ямы на дороге: в Кропивницком мужчина остался без глаза и двух зубов
Источник:Телеканал "Ветер"
Житель Кропивницкого, что в Кировоградской области, во время непогоды не заметил яму и въехал в нее. Из-за этого мужчина потерял глаз и два зуба.
Дмитрий Гребенюк сразу же вызвал полицию и скорую помощь. Об этом рассказали в сюжете местного телеканала.
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Мужчина во время непогоды провалился в яму и потерял глаз
Инцидент произошел во время ливня, который бушевал в Кропивницком две недели назад. Дмитрий Гребенюк за рулем Chevrolet ехал по улице Вокзальной вечером ориентировочно в 21 час. Он не увидел яму и въехал в нее.
"Был сильный дождь, и дорожное покрытие особо не было видно. Я ехал медленно, километров 20, максимум 30 в час. И все-таки въехал в очень глубокую яму", – рассказал местный житель.
Из-за этого в авто сработала подушка безопасности. Мужчина предполагает, что "возможно неправильно, пока еще неизвестно, почему так произошло".
Осколками водителю выбило глаз и два зуба. Кроме того, у него остались царапины на лице,
– говорится в сообщении.
- Мужчина рассказал, что сразу вызвал скорую помощь и полицию.
- Полицейские составили протокол.
"Полиция неправильно все это трактовала, то есть не по той статье. Там должно было быть ненадежное состояние дорожного покрытия, а они выписали, что я не убедился в безопасности. Есть тоже такой нюанс, мы это все будем оспаривать", – пояснил свою позицию мужчина.
Он также добавил, что уже нанял адвоката.
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