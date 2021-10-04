Речь идет, в частности, о якобы словах Макрона о том, что власти Алжира "переписали историю", и в своей версии за основу взяли ненависть к Франции.

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На странице пресс-службы президента Алжира в твиттере 3 октября опубликовали заявление следующего содержания:

После безответственных заявлений, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир выражает категорическое неприятие недопустимого вмешательства в свои внутренние дела.

О каких заявлениях якобы Макрона идет речь

Скорее всего, речь идет о статье в издании Le Monde от 2 октября. Там указано, что президент Франции Эммануэль Макрона якобы заявил:

Что Алжиром руководит "военно-политическая система".

И что "официальную историю" эти алжирские власти "полностью переписали", заложив в нее "ненависть к Франции".

Обратите внимание: в том же Le Monde написали, что Алжир также зарыл свое воздушное пространство для французской авиации.

Алжир, напомним, долгое время был колонией Франции, а независимость получил после восьмилетней войны в 1962 Теперь же:

Власти Алжира убеждены, что такие французские заявления являются "нападением на память более 5,6 миллиона мучеников".

Тем не менее действительно критикуют Францию ​​за "многочисленные колониальные преступления в Алжире, близкие к геноциду".

Полный текст сообщения офиса президента Алжира:

После безответственных заявлений, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир выражает категорическое неприятие недопустимого вмешательства в свои внутренние дела, которые являются неприемлемым нападением на память 5 миллионов 630 тысяч мучеников.

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