Речь идет, в частности, о якобы словах Макрона о том, что власти Алжира "переписали историю", и в своей версии за основу взяли ненависть к Франции.
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На странице пресс-службы президента Алжира в твиттере 3 октября опубликовали заявление следующего содержания:
После безответственных заявлений, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир выражает категорическое неприятие недопустимого вмешательства в свои внутренние дела.
О каких заявлениях якобы Макрона идет речь
Скорее всего, речь идет о статье в издании Le Monde от 2 октября. Там указано, что президент Франции Эммануэль Макрона якобы заявил:
- Что Алжиром руководит "военно-политическая система".
- И что "официальную историю" эти алжирские власти "полностью переписали", заложив в нее "ненависть к Франции".
Алжир, напомним, долгое время был колонией Франции, а независимость получил после восьмилетней войны в 1962 Теперь же:
- Власти Алжира убеждены, что такие французские заявления являются "нападением на память более 5,6 миллиона мучеников".
- Тем не менее действительно критикуют Францию за "многочисленные колониальные преступления в Алжире, близкие к геноциду".
Полный текст сообщения офиса президента Алжира:
После безответственных заявлений, которые многие французские источники приписывают президенту Франции, Алжир выражает категорическое неприятие недопустимого вмешательства в свои внутренние дела, которые являются неприемлемым нападением на память 5 миллионов 630 тысяч мучеников.
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- Дело в том, что Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства AUKUS, в рамках которого австралийцам построят подводные лодки с атомными двигателями.
- И все бы ничего, но у Австралии уже был контракт на субмарины – с Францией. Но после подписания соглашения о AUKUS Канберра в одностороннем порядке этот контракт разорвала.
- Франция настолько возмутилась этим, что даже поставила под сомнение прочность союза в НАТО.