Что известно о договоре Франции с Грецией

О договоренности стороны заявили 28 сентября. Стоимость контракта оценивают в 3 миллиарда евро.

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Так, в рамках сделки Греция приобретет 3 фрегата проекта Belharra, которые построит французская Naval Group. Кроме того, за Афинами останется возможность докупить еще один корабль.

Во время подписания соглашения с премьером Греции президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрыв Австралией контракта на покупку подводных лодок не повлияет на стратегию Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

У нас в этом регионе – миллион сограждан. Там развернуто более 8 тысяч солдат,

– напомнил Макрон.

Он назвал решение Греции приобрести военные корабли "знаком доверия" к французской оборонной индустрии. По его словам, соглашение является частью глубокого "стратегического партнерства" между двумя странами для защиты их общих интересов в Средиземноморье.

"Европейцы должны перестать быть наивными. Когда мы находимся под давлением со стороны государств, которые временами усиливают свою позицию, нам нужно реагировать и показать, что у нас есть сила и способность защитить себя", – подчеркнул французский лидер.

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