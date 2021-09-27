Несмотря на то, что произошло между Францией, Австралией и США, Евросоюз считает Штаты своим другом. Об этом в интервью СМИ заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее Байден и Макрон обсудили скандал с подводными лодками: посол Франции вернется в США

"Друзья иногда ошибаются"

Евросоюз намерен воспользоваться заседанием Совета по торговле и технологиям с участием США, чтобы укрепить трансатлантические связи. Одним из контекстов, которые будут влиять на тональность, будет скандал с подводными лодками. Впрочем, посланцы от ЕС попытаются сгладить острые углы.

Делегацию от Евросоюза возглавит вице-президент Комиссии Маргрет Вестагер и ее коллега Валдис Домбровскис.

По словам последнего, США являются ключевым партнером, союзником и другом для ЕС. То, что произошло с Францией, он назвал "ошибкой".

Друзья иногда ошибаются, но это не должно омрачать наше суждение о том, где лежит стратегическая связь,

– сказал Домбровскис.

Напомним. Ранее в Евросоюзе возмущались таким решением Австралии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такое отношение к Франции является "неприемлемым".

Скандал из-за подводных лодок между Францией и США с Австралией