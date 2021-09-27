Незважаючи на те, що сталося між Францією, Австралією і США, Євросоюз вважає Штати своїм другом. Про це в інтерв'ю ЗМІ заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Раніше Байден і Макрон обговорили скандал з підводними човнами: посол Франції повернеться до США

"Друзі інколи помиляються"

Євросоюз має намір скористатися засіданням Ради з торгівлі та технологій за участю США, щоб зміцнити трансатлантичні зв'язки. Одним із контекстів, які впливатимуть на тональність, буде скандал із підводними човнами. Втім, посланці від ЄС намагатимуться згладити гострі кути.

Делегацію від Євросоюзу очолить віцепрезидент Комісії Маргрет Вестагер та її колега Валдіс Домбровскіс.

За словами останнього, США є ключовим партнером, союзником і другом для ЄС. Те, що сталося із Францією, він назвав "помилкою".

Друзі іноді помиляються, але це не повинно затьмарювати наше судження про те, де лежить стратегічний зв'язок,

– сказав Домбровскіс.

Нагадаємо. Раніше у Євросоюзі обурювалися таким рішенням Австралії. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що таке ставлення до Франції є "неприйнятним".

Скандал через підводні човні між Францією та США з Австралією