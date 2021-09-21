Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що таке ставлення до Франції є "неприйнятним". В ЄС хотіли б дізнатись, чому все вийшло так.
До теми Байден зателефонує Макрону: США не відмовляться від угоди з Австралією на тлі скандалу
З однією з наших держав-членів обійшлися неприйнятним чином,
– сказала політикиня.
Скандал через підводні човни: що відомо
- США, Велика Британія та Австралія у вересні 2021 року оголосили про створення нового військового альянсу AUKUS. Все задля поглиблення оборонної співпраці в Індо-Тихоокеанському регіоні.
- Велика Британія і Штати пообіцяли Австралії допомогли створити власний атомний підводний флот.
- У результаті Австралія заявила про розірвання військового "контракту століття" з Парижем. Мовилося про постачання підводних човнів на суму у розмірі кількадесяти мільярдів доларів.
- Франція у відповідь каже про "серйозний підрив довіри" з боку Австралії.
- На тлі скандалу саміт Франції та Великої Британії, що мав відбутись на цьому тижні, скасували.
- США відмовлятись від угоди з Австралією не збираються. Однак президент Джо Байден планує зателефонувати Еммануелю Макрону, аби підтвердити прихильність Штатів до Франції.