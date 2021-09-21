Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что такое отношение к Франции является "неприемлемым". В ЕС хотели бы узнать, почему все случилось так.

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С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом,

– сказала политик.

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