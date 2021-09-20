Інформацію щодо перенесення зустрічі міністрів надали виданню у Британії. Про це повідомили 19 вересня.

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Франція скасувала зустріч з Британією

Двостороння зустріч мала відбутись між міністром оборони Великої Британії Бено Уоллесом та його французькою колегою Флоренс Парлі в Лондоні.

Ексрадник з нацбезпеки Британії співголова Пітер Рикеттс підтвердив, що зустріч "перенесено на пізніший термін",

– мовиться у повідомленні видання.

Джонсон та Байден намагаються владнати ситуацію

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у коментарі виданню Bloomberg запевнив, що хоче налагодити стосунки із Францією на тлі конфлікту. Він також додав, що "дуже пишається цими відносинами".

Наша любов до Франції невикорінна…Це виключно дружні відносини, сердечні, вони налічують сторіччя або більше, і життєво важливі для нас,

– запевнив прем'єр.

До речі, раніше офіційний представник французького уряду Габріель Атталь заявив, що Президент США Джо Байден звернувся до президента Макрона з пропозицією обговорити ситуацію. Розмова відбудеться найближчими днями телефоном.

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