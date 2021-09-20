Информацию о переносе встречи министров предоставили изданию в Британии. Об этом сообщили 19 сентября.
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Франция отменила встречу с Британией
Двусторонняя встреча должна была состояться между министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и его французской коллегой Флоранс Парли в Лондоне.
Экс-советник по нацбезопасности Британии сопредседатель Питер Рикеттс подтвердил, что встреча "перенесена на более поздний срок",
– говорится в сообщении издания.
Джонсон и Байден пытаются уладить ситуацию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в комментарии изданию Bloomberg заверил, что хочет наладить отношения с Францией на фоне конфликта. Он также добавил, что "очень гордится этими отношениями".
Наша любовь к Франции неискоренима… Это исключительно дружеские отношения, сердечные, они насчитывают столетие или больше, и жизненно важные для нас,
– заверил премьер.
Кстати, ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что президент США Джо Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в ближайшие дни по телефону.
Коротко о скандале между странами
- 16 сентября 2021 года Австралия, США и Британия заключили собственный оборонительный союз AUKUS, который должен укрепить сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе.
- Более того, согласно ему Австралия получит 8 подводных лодок. Именно поэтому страна в одностороннем порядке расторгла соглашение с Францией. Его заключили еще в 2016 году – оно предусматривало поставки дизельных подводных лодок. Это соглашение на 56 миллиардов евро.
- Франция возмутилась и отозвала своих послов из Соединенных Штатов и Австралии.