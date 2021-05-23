Отмечается, что вечером в субботу, 22 мая, поток лавы приблизился к местному аэропорту. В то же время в ряде районов отключено электричество.

Читайте также В Африке – извержение одного из крупнейших вулканов мира: фото и видео из Конго

У жителей Конго – паника

Граждане ДР Конго, проживающие в городе Гома, находясь в панике, бежали в Руанду. Сообщается, что более 3,5 тысячи жителей Конго уже пересекли границу.

Премьер-министр Демократической Республики Жан-Мишель Сама Луконде созвал экстренное совещание в столице Киншаса. Чиновники разработали план эвакуации населения Гомы.

Мы надеемся, что меры, которые были приняты сегодня вечером, позволят населению достичь тех пунктов, которые были указаны в этом плане,

– заявил представитель правительства Патрик Муйая.

Обратите внимание! По состоянию на утро 23 мая СМИ пишут о более 100 погибших от извержения вулкана. Однако власти ДР Конго эту информацию пока не подвтердили.

Вулкан Ньирагонго: что известно