Отмечается, что вечером в субботу, 22 мая, поток лавы приблизился к местному аэропорту. В то же время в ряде районов отключено электричество.
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У жителей Конго – паника
Граждане ДР Конго, проживающие в городе Гома, находясь в панике, бежали в Руанду. Сообщается, что более 3,5 тысячи жителей Конго уже пересекли границу.
Премьер-министр Демократической Республики Жан-Мишель Сама Луконде созвал экстренное совещание в столице Киншаса. Чиновники разработали план эвакуации населения Гомы.
Мы надеемся, что меры, которые были приняты сегодня вечером, позволят населению достичь тех пунктов, которые были указаны в этом плане,
– заявил представитель правительства Патрик Муйая.
Вулкан Ньирагонго: что известно
- Ньирагонго, расположенный между африканскими странами Демократическая Республика Конго и Руанда, – один из крупнейших живых вулканов мира.
- Последнее извержение Ньирагонго было почти 20 лет назад – в 2002 году. Тогда погибли 250 человек, а 120 тысяч потеряли жилье.
- С 1882 года зафиксировали 34 извержения этого вулкана. Его считают одним из самых опасных в мире.