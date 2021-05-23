Зазначається, що ввечері суботи, 22 травня, потік лави наблизився до місцевого аеропорту. Водночас у низці районів відключена електрика.

Читайте також В Африці – виверження одного з найбільших вулканів світу: фото та відео з Конго

У конголезців – паніка

Громадяни ДР Конго, що проживають у місті Гома, перебуваючи у паніці, втікали до Руанди. Повідомляється, що понад 8 тисяч конголезців вже перетнули кордон.

Прем'єр-міністр Демократичної Республіки Жан-Мішель Сама Луконде скликав екстрену нараду в столиці Кіншасі. Чиновники розроблений план евакуації населення Гоми.

Ми сподіваємося, що заходи, яких було вжито сьогодні ввечері, дозволять населенню досягти тих пунктів, які були зазначені в цьому плані,

– заявив представник уряду Патрік Муйая.

Зверніть увагу! Станом на ранок 23 травня ЗМІ пишуть про понад 100 загиблих від виверження вулкана. Однак влада ДР Конго цю інформацію наразі не підвтердила.

Вулкан Ньїрагонго: що відомо