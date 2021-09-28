Французский лидер назвал публикацию фотографий Тибо Далифарда вторжением в его частную жизнь. Ведь снимки были сделаны во время отдыха.
Читайте также Во Франции в сеть слили QR-код COVID-сертификата Макрона
На одной из фотографий Макрон стоит в плавках возле своей жены Бриджит, на другой – катается на гидроцикле. Поэтому французский президент подал жалобу на фотографа. Прокуратура уже начала расследование.
Фотограф не понимает, что плохого в его действиях
Фотографию с гидроциклом недавно показали в одной из галерей Парижа – на выставке, посвященной президентам Франциии. Далифарда рассказал, что администрация главы государства связалась с заведением с просьбами "немедленно снять фотографию".
Сам фотограф не понимает, почему возмущается Макрон. "На фото на гидроцикле изображен молодой, динамичный президент, почти в стиле Кеннеди. Не вижу на снимке ничего плохого", – подчеркнул он.
Курьезный инцидент с Макроном
- 27 сентября во время визита французского президента на выставку в Лионе в него бросили предмет, похожий на яйцо. Впрочем, оно отлетело от плеча, даже не разбившись.
- Нападавшим оказался 20-летний юноша. Перед тем как осуществить задуманное он крикнул: "Да здравствует революция!". Парня оперативно задержали.
- Макрон взамен попросил узнать, какие у него были мотивы. "Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить", – пояснил политик.