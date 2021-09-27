Инцидент произошел 27 сентября во время визита политика на выставку в Лионе. Однако, он совсем не пострадал – яйцо отлетело от плеча, даже не разбившись.
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Во время нападения на Эммануэля Макрона 20-летний мужчина крикнул: "Да здравствует революция!". Его задержали, а президент в сопровождении охраны пошел дальше.
Макрон отреагировал на инцидент
Французский политик после инцидента попросил выяснить мотивы нападения.
Мы предлагаем решения насущных проблем, и мы можем их обсудить. Когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает бросать яйца. Это часть политической жизни Франции и она всегда была такой,
– сказал он.
В Эммануэля Макрона бросили яйцом: смотрите видео