Інцидент стався 27 вересня під час візиту політика на виставку в Ліоні. Проте, він зовсім не постраждав – яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись.

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Під час нападу на Еммануеля Макрона 20-річний чоловік крикнув: "Хай живе революція!". Його затримали, а президент у супроводі охорони пішов далі.

Макрон відреагував на інцидент

Французький політик після інциденту попросив з'ясувати мотиви нападу.

Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли точки зору розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця. Це частина політичного життя Франції і вона завжди була такою,

– сказав він.

В Еммануеля Макрона кинули яйцем: дивіться відео

Зверніть увагу! Українці одразу можуть згадати комічний епізод з Януковичем у 2004 році. Тоді кинуте студентом яйце повалило політика на землю, підірвавши його репутацію в очах виборців напередодні Помаранчевої революції.