Інцидент стався 27 вересня під час візиту політика на виставку в Ліоні. Проте, він зовсім не постраждав – яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись.
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Під час нападу на Еммануеля Макрона 20-річний чоловік крикнув: "Хай живе революція!". Його затримали, а президент у супроводі охорони пішов далі.
Макрон відреагував на інцидент
Французький політик після інциденту попросив з'ясувати мотиви нападу.
Ми пропонуємо вирішення нагальних проблем, і ми можемо їх обговорити. Коли точки зору розходяться з деяких питань, хтось відразу починає кидати яйця. Це частина політичного життя Франції і вона завжди була такою,
– сказав він.
В Еммануеля Макрона кинули яйцем: дивіться відео