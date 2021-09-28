Французький лідер назвав публікацію фотографій Тібо Даліфарда вторгенням у його приватне життя. Адже знімки були зроблені під час відпочинку.

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На одній із фотографій Макрон стоїть у плавках біля своєї дружини Бріджит, на іншій – катається на гідроциклі. Через це французький президент подав скаргу на митця. Прокуратура вже почала розслідування.

Фотограф не розуміє, що поганого в його діях

Світлину з гідроциклом нещодавно показали в одній з галерей Парижа – н а виставці, присвяченій президентам Франціїю. Даліфарда розповів, що адміністрація глави держави зв'язалася із закладом з проханнями "негайно зняти фотографію".

Сам фотограф не розуміє, чому обурюється Макрон. "На фото на гідроциклі зображений молодий, динамічний президент, майже в стилі Кеннеді. Не бачу на знімку нічого поганого", – наголосив він.

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