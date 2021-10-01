Из-за комментариев об убийстве IТ-шника: КГБ Беларуси задержал более полусотни человек

В Беларуси 29–30 сентября задержали более полусотни человек. Аресты прошли в разных городах страны, в частности в Гродно, Гомеле, Минске и Витебске.

Правозащитники пишут, что против многих арестованных открыли уголовные дела по статьям "оскорбление представителя власти" и "разжигание социальной розни".

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Вероятнее всего, задержания связаны с комментариями, оставленными в соцсетях, которые касаются гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Силовики задерживают людей

Один из арестованных сообщил своей жене из СИЗО на Акрестина, что его задержали из-за комментариев.

Родственники задержанных рассказывают, что силовики врываются в дома, задерживают, ломают и разбрасывают вещи.

К одной гражданке силовики пришли в полном снаряжении: оружие, шлемы, бронежилеты и щиты.

Силовики ворвались в помещение Андрея Зельцера

Вечером 28 сентября сотрудники белорусского КГБ ворвались в помещение программиста Андрея Зельцера. Он участвовал в акциях протеста. Мужчина взял в руки ружье. Когда силовики вошли в комнату, Зельцер застрелил одного из сотрудников КГБ.

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Стрелка сразу же ликвидировали. В это время в квартире была жена, вероятно, она снимала на видео то, что происходило. Сейчас женщину задержали по подозрению в соучастии в убийстве. У супругов есть маленький сын.