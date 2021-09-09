Пламя возникло в природном парке Сьерра Бермеха, что недалеко от муниципалитета Хубрике. Вблизи пожара также перекрыли участки автобанов.

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Спасательные службы за 8 и 9 сентября получили примерно полторы сотни звонков от людей, которые видели пожары. Всего стихийное бедствие пытаются победить 200 пожарных и 29 специальных воздушных судов. Кроме этого, привлекли 7 вертолетов и 2 самолета с водой.

Какими могут быть последствия

Пожарным препятствуют сильные порывы ветра и отдаленная местность. Пока нет официальной информации о территории, которую охватил огонь. Однако спасатели, которые тушили пожар в 2020 году, рассказали, что стихийное бедствие в 2021 году выглядит значительно более масштабного, хоть прошлогоднее заняло 400 гектаров.

Что известно о пожарах в Испании