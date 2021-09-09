Полум'я виникло у природному парку Сьєрра Бермеха, що неподалік муніципалітету Хубріке. Поблизу пожежі також перекрили ділянки автобанів.

До теми В Іспанії знову спалахнули лісові пожежі: підозрюють підпал

Рятувальні служби за 8 та 9 вересня отримали приблизно півтори сотні дзвінків від людей, які бачили пожежі. Загалом стихійне лихо намагаються перемогти 200 пожежників та 29 спеціальних повітряних суден. Крім цього, залучили 7 гелікоптерів та 2 літаки з водою.

Якими можуть бути наслідки

Вогнеборцям перешкоджають сильні пориви вітру та віддалена місцевість. Наразі немає офіційної інформації про територію, яку охопив вогонь. Однак рятувальники, які гасили пожежу у 2020 році, розповіли, що стихійне лихо у 2021 році має вигляд значно масштабнішого, хоч торішнє зайняло 400 гектарів.

Що відомо про пожежі в Іспанії