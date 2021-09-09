Полум'я виникло у природному парку Сьєрра Бермеха, що неподалік муніципалітету Хубріке. Поблизу пожежі також перекрили ділянки автобанів.
До теми В Іспанії знову спалахнули лісові пожежі: підозрюють підпал
Рятувальні служби за 8 та 9 вересня отримали приблизно півтори сотні дзвінків від людей, які бачили пожежі. Загалом стихійне лихо намагаються перемогти 200 пожежників та 29 спеціальних повітряних суден. Крім цього, залучили 7 гелікоптерів та 2 літаки з водою.
Якими можуть бути наслідки
Вогнеборцям перешкоджають сильні пориви вітру та віддалена місцевість. Наразі немає офіційної інформації про територію, яку охопив вогонь. Однак рятувальники, які гасили пожежу у 2020 році, розповіли, що стихійне лихо у 2021 році має вигляд значно масштабнішого, хоч торішнє зайняло 400 гектарів.
Що відомо про пожежі в Іспанії
- На північному заході Іспанії також спалахнули пожежі. За 2 дні стихійного лиха згоріла понад тисяча гектарів лісу.
- Місцева влада підозрює, що причиною може бути підпал, оскільки пожежа розгорілася ввечері. Тоді не могло бути природного займання.
- Найскладніша ситуація в автономній спільноті Галісія. Там полум'я наблизилось до людських домівок.
- За менш ніж місяць в Іспанії вогонь знищив 5 гектарів лісу.